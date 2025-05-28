Racer рассказал о ближайших планах «Кадиллака» по вопросу переговоров с пилотами

Представители команды «Кадиллак» общались с широким кругом пилотов, которые имеют опыт участия в гонках Формулы-1 либо были резервистами. Как информирует Racer, гоночный коллектив из США вышел на связь со следующими пилотами: Серхио Пересом, Валттери Боттасом, Гуаньюем Чжоу, Фелипе Друговичем, Фредериком Вести и Миком Шумахером.

Отмечается, что Шумахер в начале мая присутствовал в Майами на презентации «Кадиллака», после чего отправился в Индианаполис, где подтвердил, что в настоящий момент его единственной целью является возвращение в Формулу-1 в качестве боевого пилота.

На данный момент все переговоры «Кадиллака» с пилотами были предварительными. Американская команда стремится понять доступные варианты и сделать первоначальные оценки. Источники издания добавили, что в ближайшие недели переговоры, вероятно, станут более серьёзными.

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Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: