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Депутат Госдумы стал вице-президентом РАФ, названы его основные задачи

Депутат Государственной Думы, член комитета по информационной политике Антон Немкин займёт пост вице-президента Российской автомобильной федерации (РАФ). Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Как сообщается, Немкин будет курировать вопросы, связанные с законодательным регулированием автоспорта в России.

Решение о назначении Немкина инициировал президент РАФ Борис Ротенберг на заседании федерации.

«Моя задача как вице-президента РАФ – способствовать формированию благоприятных условий развития автоспорта в России, упрощению таможенного регулирования гоночных автомобилей и выстраиванию эффективного диалога между государством, федерациями и спортивным сообществом. Уверен, что мой опыт в законодательной работе и в автоспорте поможет найти баланс между интересами спортсменов, команд и регуляторов», – заявил Антон Немкин.