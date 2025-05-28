Депутат Госдумы стал вице-президентом РАФ, названы его основные задачи

Депутат Государственной Думы, член комитета по информационной политике Антон Немкин займёт пост вице-президента Российской автомобильной федерации (РАФ). Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Как сообщается, Немкин будет курировать вопросы, связанные с законодательным регулированием автоспорта в России.
Решение о назначении Немкина инициировал президент РАФ Борис Ротенберг на заседании федерации.
«Моя задача как вице-президента РАФ – способствовать формированию благоприятных условий развития автоспорта в России, упрощению таможенного регулирования гоночных автомобилей и выстраиванию эффективного диалога между государством, федерациями и спортивным сообществом. Уверен, что мой опыт в законодательной работе и в автоспорте поможет найти баланс между интересами спортсменов, команд и регуляторов», – заявил Антон Немкин.