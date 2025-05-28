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Хэмилтона заметили в клубе с российской моделью, ранее якобы встречавшейся с Мудриком

Хэмилтона заметили в клубе с российской моделью, ранее якобы встречавшейся с Мудриком
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон был замечен в ночном клубе с российской моделью и инфлюенсером Виолеттой Берт (также известной под именем Виолетта Грачёва). Об этом сообщает издание Daily Mail.

На ролике, опубликованном в соцсетях, можно заметить, как Хэмилтон и Берт вместе входят в ночной клуб в Монте-Карло, а в самом клубе пару заметили танцующей и общающейся между собой.

Кроме того, Берт в социальных сетях публиковала фотографии из Монте-Карло, где на прошлой неделе проходил Гран-при Монако.

Ранее Виолетте Грачёвой неоднократно приписывали романы с футболистами. В частности, сообщалось, что она встречалась с украинским футболистом Михаилом Мудриком, российским игроком Андреем Мостовым, норвежцем Матиасом Норманном. Последние слухи связывали девушку с американским футболистом «Ювентуса» Уэстоном Маккенни.

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