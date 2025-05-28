Деймон Хилл: Норрис исправил ситуацию

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе после победы британца на Гран-при Монако.

«Думаю, что Норрис немного задумался. Комментаторы его критиковали, и, должен сказать, я был одним из них. Мы увидели слабость в Ландо, или, по крайней мере, мы это так восприняли.

Думаю, Норрис был немного шокирован хорошими выступлениями Пиастри и тем, что Оскар сумел затмить неоспоримый талант Ландо и его положение в команде. Но в минувший уикенд Ландо всё исправил, он показал, на что он способен в идеальный уикенд», — приводит слова Деймона Хилла RacingNews365.

Напомним, после восьми этапов сезона-2025 Норрис отстаёт от Пиастри на три очка.