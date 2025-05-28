Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Но выбранный нами путь — правильный». В «Ауди» не ждут успешных выступлений в 2026 году

«Но выбранный нами путь — правильный». В «Ауди» не ждут успешных выступлений в 2026 году
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель проекта «Ауди» Маттиа Бинотто дал не самый оптимистичный прогноз на уровень выступлений команды в 2026 году.

«Изготовление силовых установок, а я это знаю хорошо, потому что сам был моторостроителем, гораздо более сложный и запутанный процесс, чем можно себе представить, наблюдая за гонками в качестве зрителя. Но сейчас мы вступаем в нечто чрезвычайно передовое, чего никогда не было. Так что нас ждёт повышение уровня сложности задач, хотя отправной точкой всегда является двигатель. Нам придётся изменить подход, а это будет непросто.

Мы сосредоточены на себе, мы знаем, что 2026 год не станет сезоном, когда мы будем на вершине. У нас не будет лучшей силовой установки, но выбранный путь — правильный, я уверен», — приводит слова Бинотто Autosport.

Материалы по теме
Руководитель «Кик-Заубера» ответил, сможет ли «Ауди» бороться в первых рядах Ф-1 в 2026-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android