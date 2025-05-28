«Но выбранный нами путь — правильный». В «Ауди» не ждут успешных выступлений в 2026 году

Руководитель проекта «Ауди» Маттиа Бинотто дал не самый оптимистичный прогноз на уровень выступлений команды в 2026 году.

«Изготовление силовых установок, а я это знаю хорошо, потому что сам был моторостроителем, гораздо более сложный и запутанный процесс, чем можно себе представить, наблюдая за гонками в качестве зрителя. Но сейчас мы вступаем в нечто чрезвычайно передовое, чего никогда не было. Так что нас ждёт повышение уровня сложности задач, хотя отправной точкой всегда является двигатель. Нам придётся изменить подход, а это будет непросто.

Мы сосредоточены на себе, мы знаем, что 2026 год не станет сезоном, когда мы будем на вершине. У нас не будет лучшей силовой установки, но выбранный путь — правильный, я уверен», — приводит слова Бинотто Autosport.