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Нельсиньо Пике: удивило отставание Ферстаппена от Норриса в Монако

Нельсиньо Пике: удивило отставание Ферстаппена от Норриса в Монако
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Бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике-младший высказался о выступлении четырёхкратного и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Монако.

«Последний круг Ферстаппена был чистым, но меня очень удивило такое отставание между Максом и Ландо. Шесть десятых — такого я себе не мог представить. Я думал, что Монако станет одной из тех трасс, на которой Макс сможет сократить отставание, но шесть десятых — это очень много», — приводит слова Нельсиньо Пике F1oversteer.

Напомним, по итогам квалификации Ферстаппен стал четвёртым, гонку нидерландец закончил на той же позиции. Победу одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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