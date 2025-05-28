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Эстебан Окон пропустит первую тренировку Гран-при Испании

Эстебан Окон пропустит первую тренировку Гран-при Испании
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Французский гонщик «Хааса» Эстебан Окон пропустит первую тренировку Гран-при Испании. В рамках необходимости выполнения квоты по участию новичков в тренировках, Окона в первой сессии свободных заездов заменит японец Рё Хиракава.

Для Хиракавы это будет уже второе выступление в составе «Хааса» и третье в нынешнем сезоне — японец начинал сезон в качестве одного из резервистов «Альпин», однако перебрался в «Хаас». За «Альпин» Рё выступал на тренировке в Судзуке, а за «Хаас» — в Бахрейне, заменив там Оливера Бермана.

Ожидается, что Хиракава также выступит в тренировках на этапах в Мексике и Абу-Даби.

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