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«Думал, это шутка». Хаджар — о том, как он подписал контракт с «Ред Булл»

«Думал, это шутка». Хаджар — о том, как он подписал контракт с «Ред Булл»
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Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар рассказал, как он стал пилотом программы «Ред Булл» в 2021 году.

«Мы только вошли, и мой тренер вдруг сказал мне, что ему позвонили: «Хельмут Марко хочет с тобой встретиться». Я сказал ему, чтобы он отвалил. Я думал, что он шутит. Но он продолжал настаивать, и тогда я понял, что это не шутка. Я спросил, когда он хочет встретиться, и получил ответ: «Сейчас!»

Не найдя такси, мы побежали пешком в отель Марко. Мы прибыли все мокрые от пота. Хельмут стоял в вестибюле. Мы сели — и всё прошло очень просто. Он просто посмотрел на меня и сказал: «Я пришлю тебе контракт». В тот момент мне казалось это странным, но я понял, что это так и работает», — приводит слова Хаджара Motorsport.

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