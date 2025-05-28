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Даниил Квят не исключает, что может перейти в Формулу-Е

Даниил Квят не исключает, что может перейти в Формулу-Е
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Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят не исключил, что в будущем может перейти в Формулу-Е.

«Очевидно, что во мне много соревновательного духа. Ещё многое предстоит сделать. И, конечно, Формула-Е сейчас выглядит как совершенно иная философия гонок, где новичкам, возможно, придётся многому научиться, но принципы пилотирования всё же очень схожи. И, конечно, если вы сильный и обучаемый пилот, то вы можете внести свой вклад. Это отличная серия, она является одной из лучших, а состав пилотов в ней невероятно сильный.

Конечно, моя основная работа связана с «Ламборгини», я отдаю этому проекту все силы, потому что я был там с самого начала. У нас были взлёты и падения, но это не значит, что мы не можем снова начать расти.

Формула-Е как место продолжения карьеры? Почему бы и нет. Кроме того, эти две серии могут сосуществовать. Поэтому, очевидно, я заинтересован в борьбе за победы и сильные позиции, и я открыт для переговоров», — приводит слова Даниила Квята RacingNews365.

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