Пике назвал имя следующего напарника Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсиньо Пике считает, что французский пилот Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз» станет следующим напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«У него всё отлично. Думаю, он следующий, кто станет напарником Ферстаппена. Это безумие», — приводит слова Нельсона Пике Motorsport.

После Гран-при Монако на счету Хаджара 15 очков, в то время как у Цуноды их 10, а у Лоусона — четыре (14 в сумме).

Примечательно, что Лоусон две гонки из восьми провёл в составе старшей команды австрийского концерна — «Ред Булл», а Цунода — оставшиеся шесть.

Напомним, победу в гонке Гран-при Монако одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари», подиум замкнул напарник Норриса Оскар Пиастри.