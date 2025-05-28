Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пике назвал имя следующего напарника Ферстаппена

Пике назвал имя следующего напарника Ферстаппена
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсиньо Пике считает, что французский пилот Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз» станет следующим напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«У него всё отлично. Думаю, он следующий, кто станет напарником Ферстаппена. Это безумие», — приводит слова Нельсона Пике Motorsport.

После Гран-при Монако на счету Хаджара 15 очков, в то время как у Цуноды их 10, а у Лоусона — четыре (14 в сумме).

Примечательно, что Лоусон две гонки из восьми провёл в составе старшей команды австрийского концерна — «Ред Булл», а Цунода — оставшиеся шесть.

Напомним, победу в гонке Гран-при Монако одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари», подиум замкнул напарник Норриса Оскар Пиастри.

Материалы по теме
Хаджар выше Пиастри и Ферстаппена, Норрис — лучший. Оценки за Гран-при Монако
Хаджар выше Пиастри и Ферстаппена, Норрис — лучший. Оценки за Гран-при Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android