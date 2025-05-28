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Две команды Формулы-1 могут сменить титульного спонсора в 2026 году

Две команды Формулы-1 могут сменить титульного спонсора в 2026 году
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Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд сообщил о ситуации вокруг главных спонсоров команд «Ауди» и «Хаас».

«В паддоке ходят слухи, что «Ауди» расстанется со Stake, а новым титульным спонсором станет нефтяная компания BP. Сейчас Stake пытается найти новую сделку в другом месте, но некоторые команды не заинтересованы в связях с казино. Можно предположить, что заинтересованы могут быть в «Альпин».

Ещё один спонсор, который, как ожидается, покинет Формулу-1 — Moneygram. «Хаас» сейчас ищет замену и перспективы там отличные», — написал Сейвуд в своём блоге.

Ранее «Кик-Заубер» представил специальную пиксельную ливрею.

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