Сейвуд рассказал о проблемах, с которыми столкнулась «Альпин» из-за Бриаторе

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд рассказал о проблеме «Альпин» с поиском нового руководителя команды.

«Проблема «Альпин» в настоящий момент в том, что они не знают, что делать с новым руководителем команды. Флавио Бриаторе в настоящее время исполняет обязанности руководителя команды. Руководители команд в наши дни обладают наборами навыков, которые сильно отличаются от тех, что были во времена «Клуба Пираний» в своё время.

75-летний итальянец хорош в стратегическом мышлении, но он не будет достаточно долго находиться на заводе в Энстоуне, чтобы по-настоящему заставить команду работать и идти за собой. Вопрос в том, кто может заменить недавно ушедшего Оливера Оукса. Некоторые люди не хотят забирать такую роль, потому что они не хотят оказываться в ситуации, при которой нужно будет соглашаться с Бриаторе. Несомненно, найдутся люди, которые согласились бы на эту роль, если бы её предложили, но многие здравомыслящие люди предпочли бы подождать лучших возможностей», — написал Сейвуд в своём блоге.