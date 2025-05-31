Формула-1, Гран-при Испании — 2025: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

В воскресенье, 1 июня, пройдёт гонка девятого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Испании. Заезд стартует в 16:00 по московскому времени. Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Официальной трансляции на территории России не будет. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке или же в Матч-центре.
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Испании Формулы-1.
Первое место в Кубке конструкторов в настоящий момент уверенно занимает «Макларен». На счету британской команды 319 очков. На второй позиции располагается «Мерседес», у которого 147 баллов. Топ-3 замыкает «Ред Булл» (141).
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