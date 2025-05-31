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Формула-1, Гран-при Испании — 2025: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

Формула-1, Гран-при Испании — 2025: во сколько начало, где смотреть прямой эфир
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В воскресенье, 1 июня, пройдёт гонка девятого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Испании. Заезд стартует в 16:00 по московскому времени. Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

Официальной трансляции на территории России не будет. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Испании Формулы-1.

Первое место в Кубке конструкторов в настоящий момент уверенно занимает «Макларен». На счету британской команды 319 очков. На второй позиции располагается «Мерседес», у которого 147 баллов. Топ-3 замыкает «Ред Булл» (141).

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