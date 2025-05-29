Эксперт — о Цуноде: в «Ред Булл» сделали неправильный выбор

Комментатор Формулы-1 Дэвид Крофт поделился мнением о втором пилоте «Ред Булл», японце Юки Цуноде.

«Ферстаппен — выдающийся пилот. Он невероятно талантлив и будет выжимать максимум из любой машины, в сравнении с любым действующим пилотом Формулы-1. И требовать от напарника Ферстаппена уступать ему 0,3 секунды с круга — это серьёзная задача. Но в случае с «Ред Булл» мы говорим о команде, которая стремится выиграть чемпионат, так что для второго пилота «Ред Булл» это не должно быть невыполнимой задачей.

Думаю, в «Ред Булл» сделали неправильный выбор, и если они хотят выигрывать Кубок конструкторов, то им нужно найти подходящего для этой задачи второго пилота. Возможно, Юки станет со временем таким гонщиком. Но пока он не сумел этого доказать», — приводит слова Крофта GPBlog.