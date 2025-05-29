Хилл: меня впечатлило всё, что делает Хаджар

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о французском новичке «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре.

«Исаку удалось всех удивить. Возможно, правда, не себя самого. Может, конечно, он и сам остался под впечатлением от своего выступления, но лично я был очень впечатлён. Меня впечатлило всё, что он делал. Он прошёл через ужасный опыт после своей ошибки в Австралии, после этого был в слезах, а Энтони Хэмилтону пришлось его утешать.

Хаджар мог подумать о том, достаточно ли у него эмоциональных сил, чтобы вообще быть гонщиком Формулы-1. Но с того момента Хаджар выступает просто потрясающе. И теперь он продемонстрировал вот такое выступление в Монако. Он не испугался двух ошибок и продолжил атаковать, в итоге фантастически пройдя и квалификацию, и гонку. Ему стоит отдать должное», — приводит слова Хилла Crash.