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Хельмут Марко поделился ожиданиями от «Ред Булл» на Гран-при Испании

Хельмут Марко поделился ожиданиями от «Ред Булл» на Гран-при Испании
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился ожиданиями от выступления команды на предстоящем Гран-при Испании.

«Будет ли «Ред Булл» так же быстр в Барселоне, как в Имоле? Мы надеемся на это. В Барселоне квалификация также очень важна, поскольку обгонять на этой трассе сложно. С износом шин появляется шанс сделать это на стартовой и обратной прямых», — приводит слова Марко издание oe24.

Напомним, Гран-при Испании пройдет с 30 мая по 1 июня в Барселоне. Действующим победителем этапа является четырёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.

Ранее Марко высказался о проблеме Гран-при Монако.

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