Пиастри объяснил, чем его действия на трассе похожи на поведение Ферстаппена

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» объяснил, чем его действия на трассе похожи на поведение четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Заявление Ферстаппена, что его никто никогда не сможет обогнать по внешней стороне? Даже без слов Макса, просто наблюдая за ним на протяжении многих лет и участвуя в гонках против него, я уже знал это.

Честно говоря, я чувствую, что у меня такой же взгляд — может быть, обладаю менее жестоким подходом, но он определённо не отличается так сильно. Мы с Максом соревнуемся друг с другом примерно одинаково. Проводим очень надёжную гонку, бескомпромиссную, и я думаю, что мы оба в какой-то степени выходим за рамки.

Я всегда стараюсь быть справедливым на трассе, но грань между хорошими и тяжёлыми гонками и просто переходом за границы правил очень тонкая, и всегда трудно найти этот баланс. Чувствую, что мы оба с большим уважением относимся к пилотажу друг друга. Мы знаем, чего ожидать, особенно после нескольких сражений в этом году», — приводит слова Пиастри BBC.