Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» отреагировал на сравнение поведения Вольфа в Монако и Саудовской Аравии — 2021

«Мерседес» отреагировал на сравнение поведения Вольфа в Монако и Саудовской Аравии — 2021
Аудио-версия:
Комментарии

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд прокомментировал недовольство руководителя немецкого коллектива Тото Вольфа тактикой команды Формулы-1 «Уильямс» на Гран-при Монако. Напомним, руководитель британцев Джеймс Ваулз по ходу гонки извинился перед Вольфом, на которого ранее работал.

«Вчера я написал Тото, что было бы просто замечательно, если бы у них с Джеймсом был настоящий конфликт. Но я просто не могу представить, чтобы у них с Ваулзом действительно это произошло. Я также видел кое-что в интернете, где сравнивали это с реакцией Тото в Саудовской Аравии в 2021 году. Внешне это выглядит похоже. Я тоже стоял там рядом с этим человеком и могу с уверенностью подтвердить, что это было совсем не так.

Тактика «Уильямса» в Монако — это именно то, что мы хотели бы сделать сами, если бы наши гонщики были рядом. И действительно, это именно то, что мы сделали с Джорджем и Кими, чтобы Джордж оказался на 11-й позиции, а не на 17-й или 18-й, как это в итоге сделал Кими», — приводит слова Лорда издание Racingnews365.

Материалы по теме
Тото Вольф намекнул, кто может извлечь максимум от ужесточения требований к гибким крыльям
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android