«Мерседес» отреагировал на сравнение поведения Вольфа в Монако и Саудовской Аравии — 2021

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд прокомментировал недовольство руководителя немецкого коллектива Тото Вольфа тактикой команды Формулы-1 «Уильямс» на Гран-при Монако. Напомним, руководитель британцев Джеймс Ваулз по ходу гонки извинился перед Вольфом, на которого ранее работал.

«Вчера я написал Тото, что было бы просто замечательно, если бы у них с Джеймсом был настоящий конфликт. Но я просто не могу представить, чтобы у них с Ваулзом действительно это произошло. Я также видел кое-что в интернете, где сравнивали это с реакцией Тото в Саудовской Аравии в 2021 году . Внешне это выглядит похоже. Я тоже стоял там рядом с этим человеком и могу с уверенностью подтвердить, что это было совсем не так.

Тактика «Уильямса» в Монако — это именно то, что мы хотели бы сделать сами, если бы наши гонщики были рядом. И действительно, это именно то, что мы сделали с Джорджем и Кими, чтобы Джордж оказался на 11-й позиции, а не на 17-й или 18-й, как это в итоге сделал Кими», — приводит слова Лорда издание Racingnews365.