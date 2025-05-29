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«Нет такой трассы в мире, которой завидуешь». Алонсо высказался о Гран-при Испании

«Нет такой трассы в мире, которой завидуешь». Алонсо высказался о Гран-при Испании
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о предстоящем домашнем этапе, который пройдёт с 30 мая по 1 июня в Барселоне.

«Нет такой трассы в мире, которой мы могли бы позавидовать, не так ли? Легендарная и историческая трасса для Формулы-1. Мы провели зимние тесты здесь и вернёмся сюда на зимние тесты в следующем году.

Формула-1 всегда выбирает Барселону из-за типологии трассы. Формула-1 выбирает Барселону из-за климата, удобств, из-за всего, что Барселона предоставляет Формуле-1. Из-за амбиции», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

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