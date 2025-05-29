Деймон Хилл заявил, что Льюис Хэмилтон уже должен был быть восьмикратным чемпионом

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл заявил, что 40-летний британский гонщик, обладатель семи титулов «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», уже должен был быть восьмикратным чемпионом.

«Тот восьмой титул в 2021 году , который так и не состоялся, возможно, должен был быть у него. Но, с другой стороны, возможно, в 2008 году он должен был проиграть Фелипе Массе.

Хотя, на мой взгляд, Хэмилтон должен был стать чемпионом и в 2007 году», — приводит слова Хилла издание GPblog.

В сезоне 2025 года после восьми этапов у Льюиса 63 очка и шестое место в личном зачёте. Его команда «Феррари» четвёртая со 142 баллами.