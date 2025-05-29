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Юниор «Ред Булл» высказался о Франко Колапинто и его большой спонсорской поддержке

Юниор «Ред Булл» высказался о Франко Колапинто и его большой спонсорской поддержке
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19-летний испанский гонщик Формулы-2 Пепе Марти, выступающий за команду «Кампос», порассуждал о спонсорской поддержке в Испании на фоне большого количества инвесторов в карьеру аргентинца Франко Колапинто из команды Формулы-1 «Альпин».

— Испытываете ли вы здоровую зависть, наблюдая за количеством спонсоров, которых Франко Колапинто привёл из Аргентины? Почему в Испании так трудно привлечь компании к автоспорту?
— Нам следует не завидовать, а поздравить Франко и его маркетинговую команду, потому что они проделали очень хорошую работу. Надеюсь, если я попаду в Формулу-1 или буду на стадии переговоров с командами «Королевских гонок» в будущем, чтобы получить место в пелотоне, то смогу получить больше поддержки от спонсоров.

Формула-2 гораздо менее заметна, чем Формула-1, поэтому найти спонсоров, готовых поддержать нас, гораздо сложнее», — приводит слова Марти издание Sport.es.

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