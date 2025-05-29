Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс технический директор Ф-1 раскритиковал ФИА за идею увеличения скорости на пит-лейне

Экс технический директор Ф-1 раскритиковал ФИА за идею увеличения скорости на пит-лейне
Комментарии

74-летний североирландский бывший инженер, а ныне эксперт Гэри Андерсон раскритиковал Международную автомобильную федерацию (ФИА) за идею увеличить скорость болидов Формулы-1 на пит-лейне.

«Я стоял в пит-лейне, когда не было абсолютно никакого лимита и гонщики могли ехать так быстро, как им хотелось. Могу вас заверить, это опасно. Тем не менее мы вновь возвращаемся к ситуации, когда хотят изменить и так хорошо работающие правила для увеличения скорости на пит-лейне. В чём суть? Если это изменение будет принято, будет ли это продолжаться до тех пор, пока не пострадают чьи-то механики?» — приводит слова Андерсона издание GPblog.

Материалы по теме
Бывший технический директор Ф-1 дал совет ФИА по поводу пит-стопов под красными флагами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android