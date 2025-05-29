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Леклер надеется, что «Феррари» отыграет отрыв от «Макларена» из-за директивы в Испании

Леклер надеется, что «Феррари» отыграет отрыв от «Макларена» из-за директивы в Испании
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий коллектив «Феррари», выразил надежду на то, что итальянская команда сможет отыграть отставание от «Макларена» после вступления в силу директивы Международной автомобильной федерации (ФИА) на ближайшем Гран-при Испании о новых требованиях к жёсткости передних антикрыльев.

«Я действительно надеюсь, что мы сможем отыграть отставание от «Макларена» из-за этой директивы, но я не уверен. Не знаю, насколько другие используют гибкое крыло. В паддоке ходят слухи, и некоторые команды наверняка будут затронуты больше, чем другие.

Не думаю, что с нашей стороны что-то сильно изменится, но посмотрим», — приводит слова Леклера издание GPblog.

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