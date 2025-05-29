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Карлос Сайнс-старший: хотел бы увидеть сына рядом с Ферстаппеном в «Ред Булл»

Карлос Сайнс-старший: хотел бы увидеть сына рядом с Ферстаппеном в «Ред Булл»
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Карлос Сайнс, отец пилота «Уильямса» испанца Карлоса Сайнса-младшего, заявил, что хотел бы увидеть сына в качестве напарника четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Я бы хотел увидеть его рядом с Максом в «Ред Булл». Уверен, ему бы понравился этот вызов. К сожалению, этого не произошло.

Можете спросить Карлоса сами. Он может сказать «нет», но мне кажется, что он тоже хотел бы гоняться за «Ред Булл», — приводит слова Сайнса-старшего Kronen Zeitung.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд объяснил, почему его удивил переход Сайнса-младшего в «Уильямс».

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