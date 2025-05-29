Льюис Хэмилтон появился на обложке популярного журнала GQ

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», появился на обложке итальянского издания журнала GQ.

Фото: GQ

«На самом деле я должен быть стратегом во всех гоночных эпизодах», — приводит издание слова Хэмилтона во время фотосессии британца.

Льюис дебютировал в «Королевских гонках» в 2007 году в составе «Макларена». В 2008-м завоевал свой первый титул. В 2013 году перешёл в «Мерседес», где также на второй сезон (2014 год) стал чемпионом. Выступал за немецкую команду до 2024-го и завоевал шесть титулов. С 2025 года стал пилотом итальянской команды.