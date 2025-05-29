Чемпион MotoGP Мартин заявил о желании досрочно покинуть «Априлью» в 2025 году

Чемпион MotoGP Хорхе Мартин подтвердил, что склоняется к решению покинуть «Априлью» по окончании нынешнего сезона. Вместе с тем испанец предложил команде продлить дедлайн, к которому он определится, использовать ли опцию на сезон-2026.

«Я ни разу не нарушал контракт. В момент его подписания я достиг соглашения с «Априльей», согласно которому если не будут выполнены определённые обязательства, я оставлю за собой право решить своё будущее в 2026 году. Это было существенной причиной для меня принять контракт.

Когда я решил присоединиться к другому производителю в прошлом году, одним из пунктов была возможность испытать байк в реальных условиях, понять команду и её подход к работе. Поэтому я был готов подписаться на два года.

Столкнувшись с необходимостью определить дату контракта, я решил воспользоваться своим правом освободить себя от сезона-2026. Я всегда работал уважительно и открыто, с единственным намерением взять под контроль свое будущее как профессионального спортсмена. Я всегда был открыт для диалога с «Априльей», чтобы продлить этот период до определенного числа Гран-при после своего возвращения. Цель заключается в том, чтобы обе стороны дали второй шанс на соглашение в 2026 году.

К сожалению, обстоятельства, ставшие результатом аварий, повлияли на это решение, но не повлияли на наше соглашение.

Я всегда был честен с «Априльей» и всегда ценил мотоцикл, команду и усилия всех людей, являющихся частью проекта. И просил лишь об уважении к своей воле и тому, о чём мы договорились. Нет никакого конфликта. Я просто хочу ясно видеть будущее после очень тяжёлого периода и травм», — написал Мартин в социальных сетях.