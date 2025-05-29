Бриаторе: в моём рейтинге пилотов Ферстаппен на вершине, а дальше идут Гасли и Леклер

Исполнительный советник и руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о пилотах французского коллектива, составив общий рейтинг гонщиков серии.

«Самый простой способ завоевать титул — это взять четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, но мы не можем этого сделать. Нам нужно посмотреть, что у нас есть в команде. В «Альпин» у нас есть возможность заполучить двух или трёх пилотов.

В нашей команде Пьер [Гасли], который очень хорош. Он может стать лучшим гонщиком, но ему нужно быть ещё немного более сосредоточенным. Если ты плохо начнёшь гонку, ты потеряешь три или четыре позиции и не сможешь их вернуть. С лучшей машиной в пелотоне и бо́льшей концентрацией он может стать чемпионом. В прошлом сезоне его последние четыре гонки были очень хорошими.

В моём рейтинге пилотов Ферстаппен на самой вершине, а позади Пьер, Шарль [Леклер] и ещё несколько человек. Скорость у гонщика либо есть, либо её нет. И как раз у Пьера она имеется. У Колапинто тоже есть хорошая скорость. Первая гонка была тяжёлой для него. Но если ты врезаешься в стену, то какой смысл от наличия темпа?» — приводит слова Бриаторе издание Le Monde.