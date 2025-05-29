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Гасли и Колапинто представили спецкомбинезоны к 70-летию «Альпин»

Гасли и Колапинто представили спецкомбинезоны к 70-летию «Альпин»
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Пилоты команды Формулы-1 «Альпин», француз Пьер Гасли и аргентинец Франко Колапинто, представили спецкомбинезоны к 70-летнему юбилею компании, который будет отмечен на предстоящем Гран-при Испании.

Фото: Alpine F1

Фото: Alpine F1

Фото: Alpine F1

Формула-1 Гран-при Испании — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 30 мая:

14:30. Первая тренировка Гран-при Испании;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Испании.

Суббота, 31 мая:

13:30. Третья тренировка Гран-при Испании;
17:00. Квалификация Гран-при Испании.

Воскресенье, 1 июня:

16:00. Гонка Гран-при Испании.

Ранее «Альпин» представила спецлоготип к 70-летию марки.

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