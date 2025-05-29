Гасли и Колапинто представили спецкомбинезоны к 70-летию «Альпин»

Пилоты команды Формулы-1 «Альпин», француз Пьер Гасли и аргентинец Франко Колапинто, представили спецкомбинезоны к 70-летнему юбилею компании, который будет отмечен на предстоящем Гран-при Испании.
Фото: Alpine F1
Фото: Alpine F1
Фото: Alpine F1
Формула-1 Гран-при Испании — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 30 мая:
14:30. Первая тренировка Гран-при Испании;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Испании.
Суббота, 31 мая:
13:30. Третья тренировка Гран-при Испании;
17:00. Квалификация Гран-при Испании.
Воскресенье, 1 июня:
16:00. Гонка Гран-при Испании.
Ранее «Альпин» представила спецлоготип к 70-летию марки.
Самые именитые команды Формулы-1: