Президента ФИА бен Сулайема поддержали 36 автоклубов и супруга Экклстоуна перед выборами

36 автомобильных клубов поддержали действующего президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема, сообщило издание Motorsport.

Бен Сулайем перед предстоящими выборами получил своевременное признание от ряда клубов, в основном базирующихся в Северной и Южной Америке. Мохаммеда поддержала также супруга Берни Экклстоуна, являющаяся вице-президентом ФИА по спорту в Южной Америке Фабиана Экклстоун.

«Уважаемый президент Мохаммед, от имени клубов-членов, перечисленных ниже, мы обращаемся к вам, чтобы выразить нашу искреннюю благодарность за вашу службу, приверженность, дальновидность и прежде всего за реализацию вашего манифеста, обещанного нам, членам клуба. Мы все прекрасно понимаем, какое катастрофическое финансовое положение вы унаследовали.

Без решительных и смелых действий, которые вы предприняли с самого первого дня, само будущее ФИА было бы под угрозой. Прогресс, достигнутый менее чем за четыре года, является экстраординарным, особенно в сочетании с реализацией профессиональных систем управления, которые вы внедряли параллельно.

Как президенты клубов мы лично ощутили на себе то ежедневное внимание, которое вы и ваша руководящая команда уделяете поддержке и взаимодействию с нами, относясь к каждому с равным уважением. Мы высоко ценим такой инклюзивный подход. Тем не менее мы понимаем, что четыре года — это небольшой срок для завершения амбициозных реформ, которые вы инициировали. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам добиваться переизбрания», — приводит заявление автоклубов издание Motorsport.