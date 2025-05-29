Чемпион MotoGP Хорхе Мартин назвал лучшего новичка Ф-1 в текущем сезоне

Чемпион MotoGP испанец Хорхе Мартин ответил, кого он считает лучшим новичком среди пилотов Формулы-1 в текущем сезоне.

«Все [из новичков] прекрасно справляются. Тот же Кими Антонелли за рулём «Мерседеса» отлично выполняет свою работу. Ему удалось завоевать поул на Гран-при Майами, с чем я его хочу поздравить. Но для меня лучшим новичком является Исак Хаджар, благодаря тому, как быстро ему удалось закрепиться в чемпионате, постоянству, которое он демонстрирует каждый уикенд. Исак всегда попадает в очковую зону или близок к ней… Это большая заслуга», — приводит слова Хорхе Мартина издание Sport.es.