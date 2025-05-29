Сайнс ответил, кто из тройки — Ферстаппен, Алонсо, он — победит на одной и той же машине

Испанский гонщик «Уильямса» высказал мнение, что превзошёл бы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена или ветерана Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», если бы у них была одна и та же машина.

«Кто победил бы на одной и той же машине: Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо или Карлос Сайнс? Карлос Сайнс», — ответил гонщик «Уильямса» на канале Chiringuito Inside в YouTube.

В настоящий момент Сайнс занимает 12-е место в общем зачёте пилотов. В активе испанца 12 очков. Лидером чемпионата является австралиец Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен». На его счету 161 балл.

«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота: