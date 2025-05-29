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Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026 году, если будет в топ-4 в конце июня — источник

Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026 году, если будет в топ-4 в конце июня — источник
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен, скорее всего, останется в составе австрийской команды до конца 2026 года, даже если к Гран-при Австрии он будет в топ-4 в личном зачёте Ф-1. Об этом сообщает издание Motorsport Italia.

Согласно информации издания, у Макс всё же есть шансы оставить коллектив, однако лишь в том случае, если он покинет топ-4 в личном зачёте Формулы-1. Это может произойти, если Ферстаппен проиграет пилоту «Феррари» монегаску Шарлю Леклеру на предстоящем Гран-при Испании семь очков. В противном случае нидерландец к моменту Гран-при Австрии досрочно оставит за собой место в топ-4.

Также сказано, что контракт Макса с командой был пересмотрен в минувшем сезоне. В результате пункт о досрочном уходе из «Ред Булл», если команду покинет Хельмут Марко, был отменён. Соглашение Ферстаппена с «быками» рассчитано до 2028 года.

Сам руководитель команды Кристиан Хорнер не готов даже рассматривать вариант ухода Макса по обоюдному согласию, как и любой другой, за исключением какого-то исторически рекордного штрафа Ферстаппена.

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