Штайнер категорично ответил, сможет ли Ферстаппен стать чемпионом в этом сезоне Ф-1

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал мнение, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сможет навязать борьбу пилотам «Макларена» Оскару Пиастри и Ландо Норрису в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я действительно не могу представить, чтобы Макс боролся за чемпионство в этом сезоне. У Макса будет несколько отличных гонок, но он не сможет всегда побеждать. А вот «Макларен» всегда на высоте. У них никогда не бывает слабых уикендов. Они были всегда хороши. Иногда Макс становится Супер-Максом, и тогда он может победить их, но Супер-Максу нужен хороший «Ред Булл», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

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