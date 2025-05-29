В «Рено» опровергли слухи о продаже «Альпин» или уходе из Ф-1

Генеральный директор «Рено» Лука де Мео опроверг слухи о продаже французской команды «Альпин» или уходе коллектива из Формулы-1.

«Хочу подтвердить, что у нас нет планов продавать «Альпин» или уходить из Формулы-1. Конкуренция — это основа нашей стратегии в «Альпин», и у «Рено» есть все ресурсы, чтобы воплотить её в жизнь. У нас есть команда, которая стремится достичь высоких результатов в чемпионате. На «Дакаре» нас достойно представляет Dacia. Кроме того, мы завоевали наши первые подиумы на WEC. Продолжаем следовать этому пути», — приводит слова де Мео газета La Gazzetta dello Sport.

Ранее Гасли и Колапинто представили спецкомбинезоны к 70-летию «Альпин».