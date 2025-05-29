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Норрис оценил шансы Ферстаппена стать чемпионом в этом сезоне Формулы-1

Норрис оценил шансы Ферстаппена стать чемпионом в этом сезоне Формулы-1
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о шансах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена завоевать титул по итогам нынешнего сезона.

«Математически каждый из участников может выиграть чемпионат. Так что немного глупо считать, что за титул боремся только мы с Оскаром. Полагаю, у Макса появится ещё много возможностей. Он всё ещё может победить. Кроме того, ожидаю, что «Феррари» будет становиться лучше в течение сезона. Ну же, ребята. Мы боремся с Максом каждый уикенд. Он несколько раз поднимался на подиум. Он выигрывал гонки, честно победил нас в Имоле, потому что был быстрее. Так что я не знаю, что заставляет кого-то думать, что титул достанется мне или Оскару», — приводит слова Норриса Racingnews365.

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