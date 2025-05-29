Хэмилтон ответил на слухи, что у него испортились отношения со своим гоночным инженером

40-летний семикратный чемпион Ф-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон опроверг слухи, что у него испортились отношения с гоночным инженером «Скудерии» Риккардо Адами на Гран-при Монако. Во время разговора с ним Льюис, не услышав желаемого, заявил: «Ты не ответил на мой вопрос». А позже обратился к команде: «Вы мной недовольны или что-то случилось?»

«Существует множество предположений [какие у меня проблемы с Адами], но большинство из них — чушь. В конце концов, у нас прекрасные отношения. Работать с Риккардо было просто потрясающе, он замечательный человек. Мы оба очень много работаем, и не всегда всё получается в ходе Гран-при.

Конечно, как и в любых отношениях, у нас бывают разногласия. Но мы успешно их преодолеваем. И я, и Риккардо стремимся к одной цели — выиграть чемпионат. Мы работаем над тем, чтобы наша команда стала лучше.

Всё это лишь домыслы, на которые мы не обращаем внимания. Если вы хотите, можете продолжать говорить об этом, однако это не повлияет на нашу работу, которую мы стараемся выполнять наилучшим образом», — приводит слова Хэмилтона портал ESPN.