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Штайнер ответил, в каком случае «Макларен» даст Пиастри и Норрису бороться друг с другом

Штайнер ответил, в каком случае «Макларен» даст Пиастри и Норрису бороться друг с другом
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о позиции «Макларена» относительно борьбы друг с другом гонщиков команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Думаю, Зак Браун будет позволять Оскару и Ландо бороться друг с другом. Если их никто не догоняет, Зак будет давать им возможность бороться, и мне кажется, это будет фантастически», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

В настоящий момент Пиастри является лидером чемпионата. В активе австралийца 161 очко. Норрис занимает второе место в общем зачёте пилотов. На его счету 158 баллов. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (136).

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