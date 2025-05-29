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Карлос Сайнс рассказал, в каком случае подписал бы контракт с «Уильямсом» раньше

Карлос Сайнс рассказал, в каком случае подписал бы контракт с «Уильямсом» раньше
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс признался, что его устраивает нынешняя ситуация в команде. С гоночным коллективом из Великобритании испанец заключил контракт на 2025 и 2026 год с возможностью продления. Ранее он выступал за «Феррари».

«Если бы год назад кто-то мне сказал, что время от времени мы сможем побеждать «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл», я бы подписал контракт раньше. Мы на правильном пути. Больше всего меня волнуют скорость, то, как я себя чувствую в машине, а также наша стратегия», — приводит слова Сайнса Auto Motor und Sport.

В настоящий момент Карлос занимает 12-е место в общем зачёте пилотов. В активе испанца 12 очков.

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«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота:

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