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Макс Ферстаппен: не чувствую, что борюсь за чемпионство

Макс Ферстаппен: не чувствую, что борюсь за чемпионство
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27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен дал критическую оценку своему текущему положению в чемпионской гонке сезона-2025 Формулы-1.

«Честно говоря, лично я не чувствую, что борюсь за чемпионство. Просто стараюсь делать всё возможное, получать удовольствие от происходящего. Не сказал бы, что этот сезон надолго останется у меня в памяти.

Я больше переживаю о том, насколько наша машина будет быстра. Это самое волнительное для меня. В остальном… Я всегда старюсь делать всё, что в моих силах, для победы. В этом году случались как положительные, так и отрицательные моменты. В некоторых гонках мы действительно были медленными, это не доставляло удовольствия», — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.

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