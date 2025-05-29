Бортолето объяснился из-за слов в адрес Антонелли «в следующий раз отправлю его в стену»

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прояснил свои слова, сказанные в адрес пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли во время недавнего Гран-при Монако. Итальянец так обогнал соперника, что тот врезался передним антикрылом в защитный барьер. Когда гоночный инженер Хосе Мануэль Лопес дал понять Бортолето, что стюарды не будут наказывать Кими, Габриэль ответил: «В следующий раз я отправлю его в стену».

«Очевидно, люди привыкли брать фрагменты из высказываний и обрезать их. Я поговорил с Кими после гонки. Мы уважаем друг друга с тех пор, как нам было по 10-11 лет. Уже тогда мы вместе гонялись в картинге. В результате борьбы на первом круге я врезался в стену и ясно высказал своё мнение о произошедшем.

Я спросил по радио своего инженера, что произошло и получили ли он за это штраф. Он сказал, что нет – никакого штрафа. Тогда я подумал: «Ладно, по сути, если я поступлю так же и прижму его к стенке, меня оштрафуют», — приводит слова Бортолето Racefans.

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