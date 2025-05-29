Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бортолето объяснился из-за слов в адрес Антонелли «в следующий раз отправлю его в стену»

Бортолето объяснился из-за слов в адрес Антонелли «в следующий раз отправлю его в стену»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прояснил свои слова, сказанные в адрес пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли во время недавнего Гран-при Монако. Итальянец так обогнал соперника, что тот врезался передним антикрылом в защитный барьер. Когда гоночный инженер Хосе Мануэль Лопес дал понять Бортолето, что стюарды не будут наказывать Кими, Габриэль ответил: «В следующий раз я отправлю его в стену».

«Очевидно, люди привыкли брать фрагменты из высказываний и обрезать их. Я поговорил с Кими после гонки. Мы уважаем друг друга с тех пор, как нам было по 10-11 лет. Уже тогда мы вместе гонялись в картинге. В результате борьбы на первом круге я врезался в стену и ясно высказал своё мнение о произошедшем.

Я спросил по радио своего инженера, что произошло и получили ли он за это штраф. Он сказал, что нет – никакого штрафа. Тогда я подумал: «Ладно, по сути, если я поступлю так же и прижму его к стенке, меня оштрафуют», — приводит слова Бортолето Racefans.

Материалы по теме
Пилот Ф-2 Пепе Марти назвал лучшего новичка Ф-1 в текущем сезоне

Антонелли позвонил маме после поула в Майами:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android