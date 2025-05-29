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Магнус Карлсен: Формула-1 — это самый скучный вид спорта, который можно представить

Магнус Карлсен: Формула-1 — это самый скучный вид спорта, который можно представить
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16-й чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил, что считает Формулу-1 самым скучным видом спорта, который существует на данный момент.

«Формула-1 — это самый скучный вид спорта, который только можно себе представить. Вы просто долго едете по кругу. Даже если говорить честно, старт здесь захватывающий из-за чистой мощности автомобилей, но после этого мало что происходит. Всё происходит довольно медленно, и большинство людей не особо следят за этим. Люди смотрят это из-за личностей и маркетинга», — приводит слова Карлсена портал Sportskeeda.

Ранее Магнус Карлсен отреагировал на уход Луки Модрича из «Реала».

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