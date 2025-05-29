«Кадиллак» переманивает специалистов из других команд, предлагая высокую зарплату — Комацу

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, что американская команда «Кадиллак» в настоящий момент старается переманивать сотрудников из других гоночных коллективов. «Кадиллак» присоединится к Формуле-1 в 2026 году.

«Я уверен, если вы спросите у «Астон Мартин», они вам подтвердят это. Они предлагают довольно высокую зарплату, чтобы переманить специалистов. Но это часть игры. Я не жалуюсь», — приводит слова Комацу Motorsport-Total.

Напомним, Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате с 2026 года в конце ноября 2024 года.

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Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: