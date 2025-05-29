Алонсо: Ферстаппен — гений пилотирования. Его нельзя исключать из претендентов на титул

43-летний двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо не считает, что гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен выбыл из претендентской гонки на титул.

«Нельзя исключать Макса из числа потенциальных претендентов на титул, поскольку он гений пилотирования. Он, как и Эдриан Ньюи, может делать особые вещи. Макс воплощал их в жизнь и в этом году. Нельзя исключать его из числа претендентов на титул.

Конечно, этот сезон самый сложный из тех, в которых он принимал участие. На мой взгляд, в чемпионской гонке «Макларен» является главным фаворитом», — приводит слова Алонсо портал Sportskeeda.