Фото: фанаты в Испании изобразили Фернандо Алонсо в образе святого

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» показала, как её пилот Фернандо Алонсо встретился с фанатами перед Гран-при Испании. Соответствующими фотографиями пресс-служба «Астон Мартин» поделилась на странице гоночного коллектива в социальных сетях.

«Ваша поддержка не имеет себе равных», — говорится в описании к фотографиям.

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Гран-при Испании будет проходить с 30 мая по 1 июня. Алонсо в настоящий момент занимает 18-е место в общем зачёте пилотов. На счету испанского ветерана пока ни одного очка. Лидером чемпионата является австралиец Оскар Пиастри из команды «Макларен». В его активе 161 балл.

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