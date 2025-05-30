Бриаторе: в 2026 году «Альпин» может начать побеждать в ГП, а в 2027 — бороться за титул

Исполнительный советник и руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе уверен, что французский коллектив сможет соревноваться за места на подиуме в следующем сезоне.

«В 2026 году наша команда может начать побеждать в гонках, а в 2027-м — бороться за титул, гарантирую! Переход на двигатели «Мерседеса» был очень трудным решением, но для побед в этом виде спорта нужно иметь те же инструменты, что и у всех остальных. По миллиону причин, уходящих корнями в прошлое, мы отставали в этом аспекте.

В 2026 году у нас больше не будет оправданий, нам следует быть конкурентоспособными. Мы обязаны этим «Рено», «Альпин» и Луке де Мео, которые взяли на себя ответственность, приняв такое смелое решение. Мы здесь, чтобы побеждать. И когда начнёт действовать новый технический регламент, команды получат преимущество», — приводит слова Бриаторе портал Sportskeeda.