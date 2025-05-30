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Леклер — о ГП Испании: к сожалению, картина, скорее всего, будет совсем не как в Монако

Леклер — о ГП Испании: к сожалению, картина, скорее всего, будет совсем не как в Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о предстоящем выступлении команды на Гран-при Испании. Этап в Барселоне состоится с 30 мая по 1 июня.

«Уикенд в Монако, безусловно, прошёл для нас позитивно, но нужно быть реалистом и строить правильные ожидания на будущее. К сожалению, в Испании картина, скорее всего, будет совсем другой. Мы мало что можем перенести сюда от нашего выступления в Монако. Но да, это был хороший уикенд, что наверняка поможет нам. При этом здесь, в Барселоне, в силу вступит изменение правил [дополнительные тесты переднего крыла на гибкость], и мы надеемся, что сможем немного сократить отставание от лидеров», — приводит слова Леклера пресс-служба Формулы-1.

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