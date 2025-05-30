Glickenhaus представила дорожную версию гиперкара для Ле-Мана — она ещё мощнее

Компания Sсuderia Cameron Glickenhaus представила гиперкар SCG 007s — дорожную версию автомобиля SCG 007 LMH, которым американская марка была представлена в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2021-2023 годах. При этом автомобиль оснащается гораздо более мощным двигателем, развивающим не 680 л. с., как 007 LMH, а 1000 л. с.

Glickenhaus SCG 007s Фото: SCG

Оригинальный гоночный автомобиль оснащался 3,5-литровым твин-турбо V8 от Pipo Moteurs, а SCG 007s приводится в движение 6,2-литровым агрегатом. Кузов дорожного гиперкара чуть выше и менее широкий, чем у гоночной машины, при этом была существенно увеличена кабина, поскольку автомобиль вмещает трёх человек: водителя, кресло которого размещается посередине, и двух пассажиров.

Интерьер Glickenhaus SCG 007s Фото: SCG

В Glickenhaus отмечают, что автомобиль создавался для езды по трассе, однако скоростные характеристики не раскрываются. Также на данный момент неизвестна цена автомобиля.

Напомним, в декабре 2024 года в Glickenhaus объявили о запуске производства суперкара SCG 004S, одно из отличий которого — отсутствие подушек безопасности.