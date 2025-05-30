Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Glickenhaus представила дорожную версию гиперкара для Ле-Мана — она ещё мощнее

Glickenhaus представила дорожную версию гиперкара для Ле-Мана — она ещё мощнее
Glickenhaus SCG 007s
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Sсuderia Cameron Glickenhaus представила гиперкар SCG 007s — дорожную версию автомобиля SCG 007 LMH, которым американская марка была представлена в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2021-2023 годах. При этом автомобиль оснащается гораздо более мощным двигателем, развивающим не 680 л. с., как 007 LMH, а 1000 л. с.

Glickenhaus SCG 007s

Glickenhaus SCG 007s

Фото: SCG

Оригинальный гоночный автомобиль оснащался 3,5-литровым твин-турбо V8 от Pipo Moteurs, а SCG 007s приводится в движение 6,2-литровым агрегатом. Кузов дорожного гиперкара чуть выше и менее широкий, чем у гоночной машины, при этом была существенно увеличена кабина, поскольку автомобиль вмещает трёх человек: водителя, кресло которого размещается посередине, и двух пассажиров.

Интерьер Glickenhaus SCG 007s

Интерьер Glickenhaus SCG 007s

Фото: SCG

В Glickenhaus отмечают, что автомобиль создавался для езды по трассе, однако скоростные характеристики не раскрываются. Также на данный момент неизвестна цена автомобиля.

Напомним, в декабре 2024 года в Glickenhaus объявили о запуске производства суперкара SCG 004S, одно из отличий которого — отсутствие подушек безопасности.

Материалы по теме
Фото
В Италии представлен суперкар мощностью 2157 лошадиных сил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android