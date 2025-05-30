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Звезда «Реала» Мбаппе и пилот «Феррари» Хэмилтон сразились в игре по Формуле-1

Звезда «Реала» Мбаппе и пилот «Феррари» Хэмилтон сразились в игре по Формуле-1
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Известный форвард мадридского «Реала» француз Килиан Мбаппе и семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянской «Феррари» британец Льюис Хэмилтон провели дружеское противостояние в игре по Ф-1 на специальном мероприятии в Барселоне от компании EA Sports, которое стало частью промокампании по продвижению недавно запущенной игры F1 2025.

После того как Мбаппе и Хэмилтон сыграли, Килиан вручил Льюису подписанную им свою футболку из «Реала».

Напомним, к настоящему моменту британский пилот занимает в личном зачёте Формулы-1 шестое место, имея на своём счету 63 очка. Сезон 2025 года стал для Хэмилтона первым в составе «Скудерии».

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