Звезда «Реала» Мбаппе и пилот «Феррари» Хэмилтон сразились в игре по Формуле-1

Известный форвард мадридского «Реала» француз Килиан Мбаппе и семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянской «Феррари» британец Льюис Хэмилтон провели дружеское противостояние в игре по Ф-1 на специальном мероприятии в Барселоне от компании EA Sports, которое стало частью промокампании по продвижению недавно запущенной игры F1 2025.

После того как Мбаппе и Хэмилтон сыграли, Килиан вручил Льюису подписанную им свою футболку из «Реала».

Напомним, к настоящему моменту британский пилот занимает в личном зачёте Формулы-1 шестое место, имея на своём счету 63 очка. Сезон 2025 года стал для Хэмилтона первым в составе «Скудерии».