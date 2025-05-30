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Алонсо: если бы вы спросили это Сенну или Проста, они были бы менее вежливы, чем мы сейчас

Алонсо: если бы вы спросили это Сенну или Проста, они были бы менее вежливы, чем мы сейчас
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о нынешнем взаимодействии гонщиков со СМИ.

«Возможно, у всех, кто связан со спортом – у пилотов, ФИА, команд – есть пара идей, которые мы могли бы рассмотреть для Монако. Но не думаю, что в этом есть какая-то необходимость. Сейчас нужно создавать много контента, а мы, гонщики, слишком любезны, поэтому отвечаем на все вопросы. Потому что если бы 40 лет назад вы спросили Айртона Сенну или Алена Проста, которые боролись за чемпионство, что они думают о Монако через неделю после Гран-при, они были бы менее вежливы, чем мы сейчас», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

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