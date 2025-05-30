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«Это определённо стало сюрпризом, не ожидал». Леклер рассказал, что его удивило в Монако

«Это определённо стало сюрпризом, не ожидал». Леклер рассказал, что его удивило в Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер вспомнил о выступлении на Гран-при Монако, где он показал второй результат. Победителем стал Ландо Норрис из «Макларена».

«После Монако мы стали понимать о машине больше. Это очень ухабистая трасса, и наша машина, как мне кажется, хороша для таких условий. К сожалению, это применимо только в Монако. Это очень специфично для Монако. Полагаю, там мы были лучше, чем ожидали изначально. Так что это определённо стало сюрпризом, по крайней мере, для меня. Не ожидал, что уикенд в Монако пройдёт так хорошо», — приводит слова Леклера пресс-служба Формулы-1.

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